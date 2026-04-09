‘Premio Marco Gardenghi’ per soliste e solisti jazz sarà presentata la prima edizione

Sabato 11 alle 15 presso il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara si terrà la presentazione della prima edizione del ‘Premio Marco Gardenghi’ destinato a solisti e soliste jazz. Il premio prevede l’assegnazione di una borsa di studio a uno studente o a una studentessa del conservatorio, riconoscendo le capacità interpretative e improvvisative. L’evento segna l’avvio di questa nuova iniziativa dedicata ai giovani talenti del jazz.

Sabato 11 (ore 15), presso la sede del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, sarà presentata la prima edizione del ‘Premio Marco Gardenghi’ per soliste e solisti jazz, che assegnerà una borsa di studio a una studentessa o a uno studente del Frescobaldi per capacità interpretative e improvvisative. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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