Premier League l’Arsenal e il paradosso dei corner | il titolo passa per un fischio ritardatario

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Premier League, una decisione arbitrale ha suscitato polemiche durante la partita tra West Ham e Arsenal. Un gol del West Ham è stato annullato a causa di un fischio dell’arbitro che è arrivato in ritardo, provocando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con l’arbitro che ha interrotto il gioco per un fischio che ha influenzato il risultato.

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