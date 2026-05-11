Premier League l’Arsenal e il paradosso dei corner | il titolo passa per un fischio ritardatario
Nella Premier League, una decisione arbitrale ha suscitato polemiche durante la partita tra West Ham e Arsenal. Un gol del West Ham è stato annullato a causa di un fischio dell’arbitro che è arrivato in ritardo, provocando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con l’arbitro che ha interrotto il gioco per un fischio che ha influenzato il risultato.
Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Leonardo categorico: «Non vedere Maldini al Milan fa male a tutti, non so quale algoritmo possa dirmi che sia meglio non averlo!» Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com
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L’ ? #Arsenal batte 1-0 il #WestHam. Decisiva la rete di Leandro #Trossard ?? nel finale. #PremierLeague ?????? #Giornata36 #WHUARS ? x.com
All’83’ abbiamo trovato il vantaggio e in quel momento ho pensato che la partita fosse chiusa, poi negli ultimi minuti è successo di tutto. L’Arsenal si impone nel derby londinese contro il West Ham, continuando a guidare la Premier League a due giornate dal facebook
Thread di Partita: West Ham United vs Arsenal | Premier League | 10 Maggio 15:30 UTC reddit