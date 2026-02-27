Premier League è sfida totale | Arsenal e Manchester City in corsa per il titolo 

La Premier League si avvicina alla sua fase finale con Arsenal e Manchester City in corsa per il primo posto. La classifica vede attualmente i Gunners in testa, mentre i Citizens sono a breve distanza, pronti a capitalizzare eventuali errori. La stagione si avvicina alla conclusione e la lotta per il titolo resta aperta.

l duello tra Mikel Arteta e Pep Guardiola si fa sempre più avvincente: l’Arsenal, a 61 punti, prova a difendere il primato dall’assalto del Manchester City, distante appena cinque punti. Il campionato inglese sta entrando nella fase decisiva e il titolo è ancora in bilico. I Gunners guidano la classifica, ma i Citizens li inseguono con determinazione, pronti a sfruttare ogni passo falso. Le prossime settimane saranno cruciali: dagli scontri diretti alle sfide contro le squadre in lotta per la salvezza, ogni partita può cambiare il destino del titolo. Con tattiche elaborate e giocatori chiave, la lotta per lo scudetto promette emozioni fino all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Pronostici sulla Super League femminile: il Chelsea continuerà a spingere il Manchester City nella corsa al titolo

Premier League: City vince la sfida in vetta con il Palace e resta in scia dell'Arsenal

Donnarumma contro Raya, chi è il migliore? La sfida tra City e Arsenal si decide tra i pali, il dibattito

I pronostici di venerdì 27 febbraio: Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La Premier League lancia il suo canale di Lega per trasmettere le partite all'estero: sarà testato a Singapore

