Alle 11 maggio sera, una preghiera viene recitata con la richiesta di pietà rivolta a Gesù, a conclusione della giornata. Chi partecipa si rivolge con umiltà e abbandono, affidando la propria vita al Padre e cercando di trovare serenità nel cuore. La preghiera si conclude con l’atto di deporre ogni affanno ai piedi della Croce.

Al termine di questo 11 maggio, deponiamo ogni affanno ai piedi della Croce. Una preghiera di umiltà e abbandono per ritrovare la pace del cuore e affidare la nostra vita al Padre. Prima di chiudere gli occhi e lasciare che il sonno ristori il corpo, è fondamentale ritagliare un istante per l’anima. La preghiera della sera è il nostro “eccomi” sussurrato nel buio, un ponte di luce che collega le fatiche appena vissute alla speranza del nuovo giorno. In questo 11 maggio, mettiamoci in ascolto del silenzio, lasciando che ogni affanno si sciolga nella certezza di essere custoditi da mani sicure. Con umiltà, riconosciamo di essere parte della stessa famiglia di Dio e chiediamo al Signore di vegliare sui nostri sogni.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 11 maggio: Gesù, abbi pietà di noi

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Chaplet Of The Divine Mercy I Saturday May 9 2026 I Daily Divine Mercy Prayer

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