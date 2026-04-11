Preghiera della sera 11 Aprile 2026 | la misericordia di Dio scenda su di noi

Alle ore 20:00 del 11 aprile 2026, si è tenuta una preghiera della sera in cui si è chiesto che la misericordia di Dio scenda su di noi. La preghiera si è svolta sotto lo sguardo del Signore e ha coinvolto i partecipanti nel chiedere protezione e conforto. Durante l’evento, si è invitato a affidare il riposo notturno alla misericordia divina e a riflettere sulla richiesta di misericordia rivolta quotidianamente a Dio Padre.

Sotto lo sguardo del Signore, affidiamo con la preghiera della sera il nostro riposo e impariamo a vivere quella misericordia che invochiamo ogni giorno da Dio Padre. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo misericordioso perdono ma anche per chiedere la Sua potente protezione da ogni male nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 11 Aprile 2026: la misericordia di Dio scenda su di noi Preghiera della sera, 10 Aprile 2026: chiediamo con forza a Dio il dono della paceContro ogni tempesta, la luce del Risorto: affidiamo al Padre, con la preghiera della sera, le fatiche della giornata trascorsa e imploriamo il dono... Preghiera della sera 8 Febbraio 2026: “Concedimi la Tua misericordia”“Concedimi la tua misericordia”: chiudi la giornata affidando il riposo alla Santissima Trinità.