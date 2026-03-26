Preghiera della sera 26 Marzo 2026 | Fermati Signore e abbi pietà di me

Il 26 marzo 2026, viene condivisa una preghiera della sera che recita: “Fermati Signore e abbi pietà di me”. La preghiera invita a fermarsi, a rivolgersi a Dio per chiedere misericordia e a lasciarsi avvolgere dal senso di pace e conforto che deriva dalla fede prima di addormentarsi.

“Fermati Signore e abbi pietà di me”: una preghiera della sera per consegnare ogni affanno a Dio e addormentarsi nel calore della Sua infinita misericordia. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Chinati verso di me, o Cristo Salvatore, e degnati di guarirmi. Avendomi visto da lontano, il sacerdote è passato oltre, e il levita, avendomi visto spogliato e sofferente, si è allontanato da me, ma Tu, Gesù nato da Maria, fermati e abbi pietà di me”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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