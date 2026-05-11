Preghiera dell’11 maggio | Signore voglio vivere alla Tua presenza

In questo 11 maggio, molte persone si rivolgono a Gesù Risorto con una preghiera, chiedendo di essere accompagnate nella vita quotidiana. La richiesta è di ricevere la forza per affrontare le sofferenze e trovare conforto nelle difficoltà, confidando nella presenza del Signore. La preghiera si concentra sulla volontà di vivere in sua compagnia, sperando che la fede porti pace e serenità anche nelle giornate più dure.

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In questo lunedì 11 maggio, mettiamoci alla presenza del Signore. Chiediamo a Gesù Risorto la grazia di non lasciarci abbattere dalle sofferenze, perché con Lui ogni lacrima svanisce e ogni tristezza diventa gioia vera. Iniziare questo lunedì 11 maggio alla presenza del Signore è il dono più bello che possiamo farci. Spesso corriamo tra mille impegni, ma fermarsi un istante per invocare lo Spirito Santo trasforma la nostra fatica in un atto d’amore. La preghiera di oggi ci invita a sollevare lo sguardo: non siamo soli nelle nostre sfide, perché Gesù Risorto cammina al nostro fianco, pronto a cambiare ogni nostra piccola tristezza in una gioia vera e profonda.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera dell’11 maggio: Signore, voglio vivere alla Tua presenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video O Rosário é uma fábrica de Santos - Irmão Luis Maria | Escola de Formação | Instituto Hesed - 07/05 Notizie correlate Leggi anche: Preghiera del mattino 6 maggio: affida la tua giornata nelle mani del Signore Preghiera del mattino 10 maggio 2026: trasforma la nostra vita con la Tua presenzaInvochiamo la potenza e la grazia della Santissima Trinità perchè avvolga ogni nostra azione in questo nuovo giorno, e non ci abbandoni mai. Argomenti più discussi: Lunedì 11 maggio serata di preghiera per le vocazioni; Preghiera per i Poveri - PAROLA DI DIO OGNI GIORNO; Le celebrazioni per la chiusura del Centenario di Nostra Signora delle Divine Vocazioni; Maggio, mese del Rosario. Orari del Portogruarese.