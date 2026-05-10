Nella preghiera del mattino del 10 maggio 2026, si chiede alla Santissima Trinità di proteggere e guidare tutte le azioni della giornata. Viene invocata la potenza e la grazia divina affinché siano presenti in ogni momento e non vengano mai abbandonate. La richiesta si concentra sulla presenza costante della divinità nella vita quotidiana.

Invochiamo la potenza e la grazia della Santissima Trinità perchè avvolga ogni nostra azione in questo nuovo giorno, e non ci abbandoni mai. Nulla è più rigenerante per il cuore che iniziare il giorno della festa lodando il mistero della Santissima Trinità, l’abbraccio eterno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In questo 10 maggio, apriamo il nostro cuore con fiducia a Dio e rivogliamogli questa preghiera. Signore Gesù, Tu che ci hai lasciati promettendoci che la nostra tristezza sarebbe diventata gioia dopo che Te ne saresti andato, mantieni la Tua promessa e mandaci il Tuo Spirito Consolatore, perché trasformi la nostra vita con la sua presenza e perché la Tua verità si manifesti in noi e nel mondo con tutta la sua forza.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 10 maggio 2026: trasforma la nostra vita con la Tua presenza

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