Rocco Siffredi querela numerose attrici hard | cosa è successo

Rocco Siffredi ha presentato una querela contro diverse attrici del settore per le accuse rivoltegli negli ultimi mesi. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni e confronti pubblici tra l’attore e alcune professioniste del porno. La vicenda coinvolge una serie di dichiarazioni e comunicazioni ufficiali che hanno portato alla presentazione del procedimento legale. La situazione è ora sotto l’esame delle autorità competenti.

Il popolare attore porno ha preparato un fascicolo di oltre 200 pagine e 500 giga di materiale video per difendersi dalle accuse di abusi e violenze Sarebbero 21 le persone querelate da Siffredi, di cui due autori del celebre programma tv “Le Iene” che ha mandato in onda, nei mesi scorsi, alcuni servizi in cui le attrici lo attaccavano spiegando di aver subìto alcune violenze durante le scene girate sul set. Tutto questo sarebbe una “campagna diffamatoria” come lo ha definito il 61enne nato a Ortona. Con il suo avvocato, Rossella Gallo, adesso è pronta la controffensiva che risponde punto su punto alle presunte diffamazioni nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Rocco Siffredi, maxi-querela per diffamazione contro tutte le attrici hard che lo accusano di 'violenze sul set' e due autori de Le IeneSono 21 le persone denunciate da Rocco Siffredi per diffamazione, l'attore ha respinto ogni accusa e ha depositato video integrali a luci rosse,...

