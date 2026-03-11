Tre giorni di festa per i vent' anni del Caffè Barocco | ospite Rocco Siffredi

Il Caffè Barocco Revolution si appresta a festeggiare il suo ventesimo anniversario con tre giorni di eventi, durante i quali sarà presente come ospite Rocco Siffredi. La celebrazione coinvolge clienti e appassionati, che potranno partecipare alle iniziative organizzate per questa ricorrenza speciale. L'attesa è grande tra coloro che frequentano il locale, che si preparano a vivere un fine settimana dedicato alla musica e all'intrattenimento.

Il Caffè Barocco Revolution si prepara a tre giorni di festa per celebrare il suo 20esimo compleanno. Lo fa con una serie di appuntamenti in programma dal 20 al 22 marzo nella sede di via Ilaria Alpi. Serate all'insegna del puro divertimento, che rappresenteranno anche un'occasione per celebrare.