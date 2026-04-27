Supplenze da Graduatorie di istituto | da oggi ed entro l’11 maggio si scelgono le scuole per la prima fascia

Da oggi e fino all’11 maggio, i candidati inseriti nelle Graduatorie di istituto di prima fascia possono scegliere le scuole dove svolgere le supplenze. Questa finestra temporale riguarda anche coloro che sono inseriti nelle GaE, con l’obiettivo di completare le assegnazioni per il prossimo anno scolastico. Le scelte devono essere fatte attraverso una piattaforma online dedicata, seguendo le istruzioni fornite dall’amministrazione scolastica.

Avviso per i candidati inseriti nelle GaE: aperta la finestra temporale per la scelte delle scuole nella prima fascia delle graduatorie di istituto L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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