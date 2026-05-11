Nel quartiere industriale di Pratosardo, Bidoni ha avanzato una proposta per affidare al Comune la gestione della zona. La discussione riguarda i possibili cambiamenti che questa decisione potrebbe portare, anche se ancora non ci sono risposte chiare su come verranno coinvolti i diversi attori. Le imprese locali, invece, continuano a rifiutare il trasferimento delle competenze al CIP, senza specificare i motivi di questa scelta.

? Domande chiave Come cambierebbe la gestione del comparto con il coinvolgimento del Comune? Perché le imprese locali rifiutano il passaggio delle competenze al CIP? Chi assumerà la responsabilità del benessere di duemila lavoratori locali? Quali sono i rischi per il tessuto produttivo dopo anni di stallo??? In Breve Area ospita 260 aziende e garantisce lavoro a circa duemila persone. Stallo gestionale iniziato nel 2008 dopo il commissariamento del consorzio. Proposta richiede alla giunta Fenu d .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pratosardo: Bidoni propone gestione comunale per la zona industriale

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