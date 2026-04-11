Pratosardo l’area industriale è ferma | 18 anni di stallo e crisi

L’area industriale di Pratosardo si trova in una situazione di blocco da 18 anni, con una crisi che non si è risolta. I rappresentanti del Comune si sono incontrati ieri con i rappresentanti delle aziende e delle imprese presenti sul territorio. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale e sulle prospettive future, senza arrivare a decisioni concrete. La situazione resta invariata, senza avanzamenti ufficiali nel processo decisionale.

L’area industriale di Pratosardo si trova in una fase di stallo decisionale dopo l’incontro avvenuto ieri tra i vertici del Comune e le realtà produttive locali. Nonostante la partecipazione massiccia dei lavoratori e degli imprenditori, il confronto con il sindaco Emiliano Fenu e l’assessore Pino Mercuri non ha prodotto soluzioni operative per il passaggio della gestione del sito all’amministrazione comunale. Il blocco della transizione amministrativa. Un impegno preso nel 2022 dalla precedente giunta Soddu sembra ora privo di seguito pratico. All’epoca, l’allora assessora Eleonora Angheleddu aveva proposto una delibera per trasferire la responsabilità diretta della zona produttiva al Comune, ma tale percorso è rimasto fermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pratosardo, l’area industriale è ferma: 18 anni di stallo e crisi Area industriale: "Cantieri senza dignità e silenzio su una crisi che non può essere sottovalutata"BRINDISI - La Fim Cisl Taranto - Brindisi esprime forte preoccupazione “per la grave situazione che sta attraversando l'area industriale brindisina,... Area di crisi Terni-Narni, venti progetti presentati delle imprese: “Segnale di fiducia nelle prospettive di rilancio industriale del territorio”Si è conclusa la fase di presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’avviso promosso dalla Regione Umbria per sostenere nuovi...