Sito manutentivo ferroviario scelta la sede ufficiale | sarà nella zona industriale
È stato deciso che il nuovo sito manutentivo ferroviario di Hitachi Rail sarà collocato nella zona industriale della Riminalda, vicino alla stazione dei treni di Bondeno. La scelta della sede ufficiale è stata comunicata nelle ultime settimane, e l’insediamento si inserisce in un’area già dedicata alle attività industriali. La realizzazione dello stabilimento è prevista nel quadro di un progetto di sviluppo infrastrutturale locale.
Bondeno si prepara ad ospitare il nuovo stabilimento manutentivo di Hitachi Rail, che andrà a completare l’area industriale della ‘Riminalda’, in zona stazione dei treni. In Consiglio comunale erano presenti per la società multinazionale, Domenico Reale, Enrico Pagano, Andrea Melani e Paolo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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