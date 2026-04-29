Sito manutentivo ferroviario scelta la sede ufficiale | sarà nella zona industriale

È stato deciso che il nuovo sito manutentivo ferroviario di Hitachi Rail sarà collocato nella zona industriale della Riminalda, vicino alla stazione dei treni di Bondeno. La scelta della sede ufficiale è stata comunicata nelle ultime settimane, e l’insediamento si inserisce in un’area già dedicata alle attività industriali. La realizzazione dello stabilimento è prevista nel quadro di un progetto di sviluppo infrastrutturale locale.