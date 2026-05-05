L’asta per la Fabbrichina si è conclusa senza offerte e si è conclusa senza aggiudicatari. La notizia è stata confermata anche dalle fonti ufficiali del procedimento. Un rappresentante politico del Partito Democratico ha chiesto chiarimenti al sindaco sulla situazione attuale e sulle prossime mosse da adottare. La vicenda riguarda una proprietà pubblica di cui si discute da tempo, con l’assenza di nuove proposte di acquisto o affitto.

L’asta per la Fabbrichina è andata deserta, come pubblicato anche dalle colonne del nostro quotidiano. La ferita più importante di Colle sembra non trovare un dottore. Anche se il sindaco Piero Pii aveva annunciato che sarebbe intervenuto direttamente il Comune se l’asta fosse andata nuovamente deserta. A chiedere delucidazioni è, però, il segretario del Pd di Colle, Enrico Galardi, che invita l’amministrazione a chiarire rapidamente le proprie intenzioni. "Cosa succederà a La Fabbrichina – domanda il segretario Dem –? Prima sì, poi no. Francamente cosa accadrà non lo abbiamo ancora capito, neanche rispetto a quanto ha detto il sindaco, commentando la notizia dell’asta deserta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fabbrichina, l’asta va deserta. Galardi (Pd) incalza il sindaco: "Adesso che cosa succede?"

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