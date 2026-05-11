A Prato, circa 500 studenti abbandonano gli studi ogni anno, un numero che supera la media nazionale. Il divario linguistico tra studenti stranieri e coetanei italiani rappresenta uno dei fattori principali che contribuiscono a questa situazione. La questione dell’abbandono scolastico coinvolge diversi aspetti legati alle difficoltà di integrazione e alle sfide nelle aule. La situazione solleva preoccupazioni sul futuro del sistema educativo locale.

?? Punti chiave Perché il tasso di abbandono a Prato supera la media nazionale? Come influisce il divario linguistico sul futuro degli studenti stranieri? Quali conseguenze avrà la bassa scolarizzazione sul mercato del lavoro locale? Chi interverrà concretamente per recuperare i 300 minori mai iscritti??? In Breve L'11% degli studenti pratesi abbandona gli studi o accumula ritardi formativi. Il tasso di abbandono a 16 anni oscilla tra il 3% e il 7%. Il 73% dei 300 minori mai iscritti a scuol .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, emergenza scuola: 500 studenti abbandonano i banchi ogni anno

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