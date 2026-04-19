Il turismo dei cervelli Boom studenti stranieri Sono 36.500 ogni anno Il Comune studia i numeri

Ogni anno, circa 36.500 studenti stranieri scelgono di studiare nel territorio, arrivando da diverse parti del mondo. La durata media del loro soggiorno è di circa tre mesi, contribuendo con più di tre milioni di presenze complessive. Il Comune sta analizzando i dati relativi a queste presenze, che rappresentano un fenomeno rilevante nel settore del turismo e dell’istruzione locale.

di Antonio Passanese FIRENZE Sono 36.500 ogni anno. Arrivano da tutto il mondo, restano mediamente tre mesi e generano oltre 3 milioni di presenze. Numero che raccontano meglio di qualsiasi slogan come Firenze sia ormai una delle capitali europee della formazione internazionale. Eppure, fino a oggi, questo fenomeno è stato ’osservato’ senza strumenti strutturati, affidandosi più alle percezioni che ai dati. Nasce da qui l’ Osservatorio fiorentino sugli studenti internazionali, promosso da Fondazione Destination Florence insieme al Comune e con il coordinamento scientifico del Centro Studi Turistici (il progetto è curato da Carlotta Ferrari ed Elisabetta Licitra).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il turismo dei cervelli. Boom studenti stranieri. Sono 36.500 ogni anno. Il Comune studia i numeri Notizie correlate Marche da record alla Bit di Milano: il 2025 è l’anno d’oro del turismo. Boom di stranieriMILANO – Le Marche non si fermano più e si confermano "regine" del turismo nel Centro Italia. Turismo, i numeri indicano una crescita. Boom dei turisti dagli StatesNell'anno 2025 si sono registrati, a seguito del report inviato dal Settore Tributi e Riscossione, 1.