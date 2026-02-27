Teatro Giuseppe Verdi di San Severo stagione 2025 2026 | in scena Drusilla Foer con ‘Venere nemica’

Al Teatro Giuseppe Verdi di San Severo, nella stagione 20252026, sarà protagonista Drusilla Foer con lo spettacolo ‘Venere nemica’. La rassegna teatrale è organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture e prosegue con vari eventi previsti nel calendario. La data dello spettacolo è stata annunciata come parte della programmazione in corso.

Prosegue la stagione teatrale 2025-2026 organizzata dal Comune di San Severo in collaborazione con Puglia Culture. Giovedì 5 marzo al Teatro comunale Giuseppe Verdi (sipario alle 21) Drusilla Foer andrà in scena con 'Venere nemica', spettacolo scritto a quattro mani con Giancarlo Marinelli. In scena anche Elena Talenti. La regia è di Dimitri Milopulos. Venere, Dea della bellezza e dell'amore, esiste ancora. Creatura immortale, l'antica Dea vive oggi lontano dall'Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell'eterna bolla di tempo che è l'immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all'urgenza di vivere emozioni, esperienze e sentimenti. Con queste parole Foer racconta la genesi del progetto: «Avevo voglia di fare della prosa, di scrivere un testo di cui ho fatto la drammaturgia.