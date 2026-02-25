Rigoletto Il mistero del teatro dal capolavoro di Giuseppe Verdi al Teatro Sociale

Si intitola Rigoletto. Il mistero del teatro, dal capolavoro di Giuseppe Verdi, l’opera concepita per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni inserita nella Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti: andrà in scena domenica 1° marzo al Teatro Sociale (ore 17.00), per l’adattamento e la regia di Manuel Renga. Orchestra 1813 diretta da Giulio Arnofi. Scene e costumi di Aurelio Colombo. L’opera è una produzione di AsLiCo, in coproduzione con Bregenzer Festspiele ed è parte del progetto Opera Domani. Durata: 1 ora e 10 minuti senza intervallo. Biglietti: 10 euro, ridotto under 14 5 euro. Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio (ore 15.30) nel corso del quale il pubblico potrà imparare gli interventi corali che lo renderanno protagonista dell’opera: sul sito del Teatro Donizetti è consultabile il “Kit per lo spettatore”. “Rigoletto. Il mistero del teatro racconta come, attraverso il teatro, si possa creare magia: storie meravigliose e pericolose prendono vita con un semplice gioco di luci, proprio come una lucciola illumina il buio”, racconta Manuel Renga nelle note di regia, “Siamo negli anni ’20. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

