Fontanarosa al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Poste Italiane

Da avellinotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Fontanarosa ha iniziato i lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Gli interventi prevedono interventi per migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai cittadini. Poste Italiane ha comunicato che queste operazioni sono finalizzate a rendere più semplici e rapide le pratiche presso l’ufficio, garantendo i servizi previsti dall’iniziativa.

Presso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale mobile adiacente la sede interessata ai lavori, in via Giacomo Brodolini, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. Ripartiamo dall'etica»... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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