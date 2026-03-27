Fontanarosa al via i lavori del progetto Polis nell' ufficio di Poste Italiane

L’ufficio postale di Fontanarosa ha iniziato i lavori di ammodernamento nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Gli interventi prevedono interventi per migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai cittadini. Poste Italiane ha comunicato che queste operazioni sono finalizzate a rendere più semplici e rapide le pratiche presso l’ufficio, garantendo i servizi previsti dall’iniziativa.

Presso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti. Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale mobile adiacente la sede interessata ai lavori, in via Giacomo Brodolini, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. Ripartiamo dall'etica»... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste Italiane Articoli correlati Poste Italiane, avviati i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di VallesaccardaPresso l’ufficio postale di Vallesaccarda sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Poste Italiane, avviati i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di San Sossio BaroniaPresso l’ufficio postale di San Sossio Baronia sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il... Contenuti utili per approfondire Poste Italiane Poste italiane: al via i lavori del progetto polis nell’ufficio postale di BucineArezzo, 8 aprile 2025 – Poste Italiane comunica che dal 10 aprile l’ufficio postale di Bucine, in via Vitelli, 2 - Bucine sarà interessato da lavori Polis, il progetto che semplifica la vita dei ... lanazione.it Poste Italiane: anche a Boves prendono il via i lavori del progetto PolisA partire da martedì 17 marzo, la continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato nella sede di Fontanelle ... cuneodice.it