Genova tre alpini salvano 70enne colpito da infarto | il ringraziamento della sindaca Salis

A Genova, tre alpini sono intervenuti nel Porto Antico per soccorrere un uomo di 70 anni colpito da infarto. Dopo avergli praticato un massaggio cardiaco, sono riusciti a rianimarlo e a stabilizzarlo. La sindaca ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento per l'azione tempestiva dei soccorritori. L'uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure.

Un uomo di 70 anni è stato salvato grazie al rapido intervento di tre alpini che lo hanno soccorso dopo un arresto cardiaco avvenuto nella zona del Porto Antico di Genova. I tre volontari, presenti in città data l'adunata nazionale degli Alpini, hanno assistito al malore e si sono immediatamente attivati praticando il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorsi. A intervenire sono stati Gabriele Ponti, Patrizia Franza e Giuseppe Esposito, componenti del Gruppo intervento medico chirurgico Alpini, formato da circa cento volontari tra personale sanitario e logistico provenienti dalle province di Bergamo e Milano. Per circa venti minuti si sono alternati nelle manovre salvavita, riuscendo a mantenere in vita il pensionato fino all'arrivo dei sanitari e al successivo trasferimento in ospedale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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