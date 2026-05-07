Negli stretti vicoli della città, un senso di tensione si è diffuso rapidamente, con alcuni che gridano l’arrivo degli Alpini. La presenza di questa unità militare ha suscitato reazioni contrastanti tra le persone, creando un’atmosfera carica di aspettative e preoccupazioni. La situazione si sta sviluppando in modo rapido, con i residenti che assistono a un clima di attesa che si fa sempre più palpabile.

Nei carrugi il clima è diventato in un baleno pungente, quello della rivoluzione imminente: «Compagni, arrivano gli Alpini». Un appuntamento che sa di sfida, con i messaggi che passano di portone in portone, da collettivo a collettivo: facciamo vedere di che pasta siamo fatti. No pasarán! Così sono iniziati i mugugni dei circoli femministi di "Non una di meno", che hanno iniziato a calcare la mano sulle penne nere pronte a invadere Genova, come in una riedizione amara di Bocca di Rosa, dall'amore all'assalto preventivo. La sentenza è di quelle inappellabili: «Portano una mascolinità tossica». Il consiglio elargito ha iniziato a girare sui social: «Portate in borsa un fischietto, può servire da deterrente e attirare l'attenzione».🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinistra contro gli Alpini. E Salis finisce in trappola

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"Agli inquilini del 4º piano a sinistra che hanno riconsegnato le chiavi venerdì: Mistral è rimasto 3 giorni nel mobile della cucina. Avevate semplicemente dimenticato di chiudere la porta dietro di voi. Martedì 21 aprile 2026, alle 10:15, stavo facendo la lettura fin - facebook.com facebook