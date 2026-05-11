Posata una stele per la pace in viale Tibaldi

Sabato, nel giardino davanti alla sede del Municipio 5 in viale Tibaldi, è stata collocata una stele dedicata alla pace. L'installazione è avvenuta durante un Consiglio municipale straordinario, che si è focalizzato sui temi della pace e del dialogo tra diverse religioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, in una giornata dedicata alla riflessione su questi valori.

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