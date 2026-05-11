Posata una stele per la pace in viale Tibaldi
Sabato, nel giardino davanti alla sede del Municipio 5 in viale Tibaldi, è stata collocata una stele dedicata alla pace. L'installazione è avvenuta durante un Consiglio municipale straordinario, che si è focalizzato sui temi della pace e del dialogo tra diverse religioni. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, in una giornata dedicata alla riflessione su questi valori.
Una stele della pace (nella foto) nel giardino davanti alla sede del Municipio 5 in viale Tibaldi è stata posata sabato, in occasione di un Consiglio municipale straordinario dedicato proprio alla pace e al dialogo interreligioso. Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente del “parlamentino“ Natale Carapellese, che racconta: "Erano presenti esponenti del movimento pacifista internazionale May Peace Prevail on Earth, che la pace regni sulla terra, il presidente di Gariwo Gabriele Nissim e la numero uno del Consiglio comunale Elena Buscemi. Subito dopo la posa della stele della pace nell’area verde, con tanto di bellissimo arcobaleno...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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