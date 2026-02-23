Uno Spazio gentile in viale Tibaldi ecco la stanza per associazioni e cittadini | A disposizione di chi non ha sede

Un nuovo “Spazio gentile” apre in viale Tibaldi per offrire un luogo di incontro a associazioni e cittadini. La decisione deriva dalla necessità di creare un punto di ascolto e supporto per chi non dispone di una sede propria. La stanza viene messa a disposizione gratuitamente e può essere utilizzata per incontri, riunioni e attività di comunità. L’iniziativa mira a favorire la partecipazione e il senso di appartenenza tra i residenti del quartiere.

Milano – Se “una stanza tutta per sé“ è preziosa, lo è altrettanto uno spazio da condividere con gli altri. Soprattutto se è un locale in una sede pubblica che diventa gratuitamente “casa” per realtà di quartiere. Dopo un esperimento durato un anno, è stato inaugurato lo “Spazio gentile“ in viale Tibaldi 41, che è sede del Municipio 5 e di altri servizi tra cui l’Anagrafe e la biblioteca. Uno spazio in cui le associazioni o i gruppi informali che si danno da fare nei quartieri possono riunirsi, ricevere persone, programmare iniziative. «Un luogo che mettiamo a disposizione per la partecipazione attiva» spiega il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La stanza multisensoriale: "Uno spazio per i bambini"È stata inaugurata a Ferrara una stanza multisensoriale presso la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza della Cittadella della salute San Rocco.

In carcere uno spazio di immaginazione. I detenuti realizzano il libro “La stanza“In carcere, si può trovare uno spazio di immaginazione e di crescita personale.

