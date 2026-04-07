Piazza Grande posata una corona di fiori per commemorare l’eccidio

Questa mattina, a piazza Grande, si è svolta una cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale per ricordare l’eccidio avvenuto 106 anni fa, il 7 aprile 1920. Durante l’evento è stata posata una corona di fiori in memoria delle vittime di quella giornata, che si verificò nel corso di una manifestazione per i diritti dei lavoratori. La commemorazione ha coinvolto alcune persone presenti in modo semplice e rispettoso.

Alle 9, ai piedi dello Scalone del Municipio, dove nel 2016 il Comune ha collocato una targa commemorativa, è stata deposta una corona con un nastro gialloblù e la scritta "La città di Modena". Assieme al sindaco di Modena Massimo Mezzetti e al presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, in rappresentanza dell'Amministrazione, alla cerimonia hanno partecipato alcuni discendenti delle cinque persone uccise durante la repressione da parte della forza pubblica: Linda Levoni, Stella Zanetti, Antonio Amici, Evaristo Rastelli e Ferdinando Gatti. "Anche attraverso una commemorazione come questa noi proseguiamo un lavoro sulla... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Una casa per anziani soli e persone fragili: posata la prima pietra del nuovo grande progetto di Meridiana a MonzaIl nuovo modello di welfare per l'invecchiamento e le fragilità cognitive promosso dalla cooperativa La Meridiana ha iniziato a prendere vita.

Giorno della Memoria, Zelensky depone una corona di fiori al Memoriale di KievVolodymyr Zelensky ha reso omaggio alle vittime dell’Olocausto nel Giorno della Memoria, che commemora la liberazione di Auschwitz-Birkenau nel 1945.

Argomenti più discussi: Nuova zona rossa in piazza Grande e Buontalenti; NUOVA ZONA ROSSA A LIVORNO; Una nuova zona rossa. Al via dopo il 9 aprile per piazza Grande; 'Gino per sempre', in piazza Grande a Modena le canzoni di Paoli.

GINO PER SEMPRE, DOMANI IN PIAZZA GRANDE RISUONANO LE CANZONI DI PAOLIDa ‘La gatta’ a ‘Sapore di sale’, da ‘Una lunga storia d’amore’ a ‘Che cosa c’è’ passando per ‘Senza fine’ e, ovviamente, ‘Il cielo in una stanza’. In piazza Grande domani, sabato 28 marzo, risuoneran ... tvqui.it

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