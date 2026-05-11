Portomaggio la grande festa a Verona dal 1978
A Verona si avvicina la tradizionale sagra Portomaggio, evento che si svolge ormai dal 1978. L'appuntamento, previsto per il 2026, promette giornate ricche di musica, giochi e momenti di svago destinati a coinvolgere tutte le età. La festa, molto attesa, richiama ogni anno numerosi visitatori locali e turisti che desiderano trascorrere del tempo in compagnia tra stand, spettacoli e attività all'aperto.
Arriva la sagra Portomaggio 2026, preparatevi a vivere giornate indimenticabili all'insegna dell'allegria, della musica e del divertimento per tutta la famiglia. La sagra Portomaggio vi aspetta con intrattenimento per grandi e piccoli, spettacoli, buon cibo e un' atmosfera unica, da non perdere.🔗 Leggi su Veronasera.it
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