Chiude L' Incontro in centro attività storica dal 1978

Un negozio di abbigliamento donna in via Bonaparte a Tolentino, aperto nel 1978, ha annunciato la chiusura. La decisione riguarda l’attività storica chiamata “L’Incontro”, che da quasi cinquanta anni era presente nel centro della città. La chiusura dell’azienda è stata comunicata nelle scorse ore, portando a una fine lunga nel tempo nel cuore commerciale di Tolentino.

Tolentino, 13 marzo 2026 - Chiude un'altra attività nel centro di Tolentino: il negozio di abbigliamento donna "L'Incontro", in via Bonaparte. Rilevato dalle socie Barbara Scarpeccio e Cristiana Marucci nel 1999, proprio oggi compie 27 anni, ma la sua storia inizia nel 1978. E dovrebbe terminare i primi di aprile. In questi giorni di vendita totale per cessazione di attività, tante persone hanno mostrato affetto alle due titolari. "Abbiamo deciso di chiudere per una serie di fattori – spiegano -. Nel tempo abbiamo superato crisi, terremoto, Covid.ma la fase della ricostruzione, con i relativi disagi, in un centro pieno di cantieri, rende la situazione particolarmente difficile".