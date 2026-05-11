Portogallo imbuto sul mare a Sintra | scoppia il maltempo

A Sintra, in Portogallo, si è verificato un fenomeno atmosferico noto come imbuto tra le nuvole e il mare, accompagnato da maltempo. Questo tipo di formazione si crea quando le correnti d’aria calda e fredda si incontrano, generando colonne di vapore condensato che si estendono verso il cielo. Negli ultimi tempi, tali eventi si sono verificati più spesso, anche se non sono ancora chiari i motivi di questa crescita di frequenza.

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? Punti chiave Come si forma questo imbuto tra le nuvole e il mare?. Perché questi fenomeni si stanno verificando con maggiore frequenza?. Quali segnali nel cielo indicano l'arrivo imminente di una tromba marina?. Dove si trovano le zone più a rischio lungo la costa?.? In Breve Fenomeno avvenuto tra Praia da Aguda, Magoito e Azenhas do Mar.. Precedente tromba marina registrata nella giornata di ieri vicino a Viana do Castelo.. Contrasto tra aria fredda in quota e mari con temperature calde alimenta instabilità.. Pericolo per visitatori presso scogliere e punti panoramici del comune di Sintra.. Una tromba marina si è manifestata al largo della costa di Sintra, tra le località di Praia da Aguda, Magoito e Azenhas do Mar, documentando un clima di forte instabilità meteorologica nel settore occidentale del Portogallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Portogallo, imbuto sul mare a Sintra: scoppia il maltempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Maltempo e mare grosso sul Gargano: catamarano in difficoltà, il difficile attracco al porto di Vieste L’aretina Sintra protagonista a Milano per il Netcomm ForumArezzo, 5 maggio 2026 – Un evento targato Sintra in occasione del Netcomm Forum 2026 di Milano, la più importante fiera italiana dedicata al...