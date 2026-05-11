Porto Venere | istanza per presunta interposizione di manodopera

A Porto Venere è stata presentata un'istanza riguardante una presunta interposizione di manodopera. La vicenda solleva domande sulla durata di sette anni in cui un lavoratore sarebbe rimasto operativo, e su chi abbia coordinato direttamente le attività del personale esterno coinvolto. La richiesta si concentra sull’identificazione delle responsabilità e sui dettagli della gestione del personale in questa situazione. Le autorità competenti stanno esaminando gli elementi raccolti finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come è possibile che un lavoratore resti operativo per sette anni?. Chi ha coordinato direttamente le attività del personale esterno?. Perché il lavoratore è stato improvvisamente demansionato a compiti esecutivi?. Quali conseguenze avranno le indagini della Procura sulla gestione comunale?.? In Breve Lavoratore impiegato da sette anni tramite appalti esterni per il controllo territoriale.. Recente demansionamento del soggetto a mansioni esecutive diverse dalle attività originali.. Nuove funzioni assegnate in sostituzione delle mansioni precedentemente svolte dagli operai comunali.. Indagini della Procura della Spezia sulla regolarità delle procedure di affidamento dei servizi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto Venere: istanza per presunta interposizione di manodopera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Porto Venere si tinge di colori: nasce il concorso dei balconi? Cosa sapere Porto Venere ospita il concorso botanico Porto Venere in Fiore dall'8 al 31 maggio 2026. Porto Venere: il centro sociale chiuso, l’opposizioneLa tensione politica a Porto Venere si è acuita nel silenzio burocratico che avvolge il centro sociale di Fezzano. Argomenti più discussi: Porto Venere, denuncia all’Ispettorato del lavoro per presunta interposizione illecita di manodopera; Case al posto dell’hotel. Il Tar rigetta il ricorso sul Royal Sporting; Case al posto dell’hotel Royal: no del Tar agli impresari Paletti a Porto Venere; Operazione Marepulito 2026, il plauso e il ringraziamento del Sindaco di Porto Venere.