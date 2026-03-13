A Porto Venere, il centro sociale di Fezzano rimane chiuso da tempo, generando una crescente tensione tra le parti coinvolte. L’opposizione critica la mancata riapertura, mentre le autorità non hanno ancora fornito spiegazioni ufficiali sulla situazione. La questione ha sollevato discussioni tra cittadini e rappresentanti politici, rendendo evidente la frattura che si è creata sulla gestione del centro.

La tensione politica a Porto Venere si è acuita nel silenzio burocratico che avvolge il centro sociale di Fezzano. Quattro consiglieri di minoranza hanno richiesto l’intervento diretto del prefetto Andrea Cantadori dopo mesi di assenza di risposte da parte dell’amministrazione comunale. La struttura, fondamentale per la comunità e storicamente adibita a seggio elettorale, rimane chiusa senza spiegazioni ufficiali. L’assenza di comunicazione non è un semplice ritardo amministrativo, ma una frattura nella gestione dei servizi essenziali per i residenti della frazione. I rappresentanti dell’opposizione denunciano una violazione del principio di leale collaborazione tra enti pubblici, evidenziando come il silenzio del Comune stia compromettendo il diritto all’informazione e al controllo democratico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Venere: il centro sociale chiuso, l’opposizione

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