A Porto San Giorgio, nelle ultime settimane, sono stati controllati complessivamente 1365 veicoli, con 220 casi di mancate revisioni riscontrate tra i veicoli sottoposti a verifica. Durante i controlli, le infrazioni più comuni riguardano principalmente la mancata revisione dei mezzi, mentre si sono registrate altre violazioni del codice della strada. Restano da chiarire le modalità di utilizzo delle somme accumulate dalle multe, che vengono gestite dall’amministrazione comunale.

? Punti chiave Come vengono utilizzati i soldi delle multe stradali a Porto San Giorgio?. Quali sono le infrazioni più frequenti rilevate dagli agenti durante i controlli?. Perché i dati del triennio precedente mostrano un trend diverso?. Come influiscono queste sanzioni sulla manutenzione delle strade locali?.? In Breve 40 veicoli senza assicurazione obbligatoria rilevati tra gennaio e aprile 2026.. Proventi delle sanzioni reinvestiti in manutenzione stradale e segnaletica a Porto San Giorgio.. Confronto triennio 2023-2025: 1.543 servizi effettuati e 11.255 veicoli controllati.. Assessore Marco Tombolini punta sulla vigilanza per prevenire rischi e garantire sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto San Giorgio: 1365 veicoli controllati e 220 mancate revisioni

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