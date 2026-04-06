Porto San Giorgio | cellulari e cinture 3 patenti via in 3 ore

Questa mattina, a Porto San Giorgio, la Polizia locale ha rafforzato i controlli stradali, sequestrando tre patenti in tre ore. Durante i controlli, sono stati trovati alcuni veicoli con cellulari e cinture di sicurezza non in regola. Nessuna notizia di incidenti o sanzioni specifiche, ma l’attività ha portato al ritiro di tre patenti di guida. L’operazione si è svolta senza ulteriori incidenti o interventi.

La Polizia locale di Porto San Giorgio ha intensificato i presidi stradali questa mattina, portando al ritiro di tre patenti in un arco temporale di tre ore. L’operazione ha l’analisi di 22 mezzi e l’identificazione di 26 persone, tra chi guidava e i passeggeri. L’attività di sorveglianza ha messo in luce una serie di irregolarità che hanno generato sanzioni per un totale di 925,40 euro. Il dei controlli è stato rivolto alla sicurezza immediata degli utenti della strada nel territorio comunale. Il costo della distrazione e le sanzioni immediate. Due conducenti hanno subito il ritiro del documento di guida a causa dell’utilizzo del telefono cellulare mentre erano alla guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porto San Giorgio: cellulari e cinture, 3 patenti via in 3 ore Porto San Giorgio 2027: Pd in stallo, sfida per la leadershipPorto San Giorgio si prepara ad affrontare una sfida politica cruciale nel 2027 con la consapevolezza di un'azione del Partito Democratico che,... Porto San Giorgio: nuovo ricorso al Consiglio di StatoIl porto turistico di Porto San Giorgio si trova al centro di una nuova battaglia legale che riapre ferite già credute rimarginate.