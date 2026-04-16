Controlli stradali maxi bilancio | dalle patenti saltano 693 punti A un automobilista 5 mila euro di sanzioni

Durante i controlli stradali condotti negli ultimi giorni sulla costa, la Polizia Stradale di Rimini ha rilevato numerose infrazioni. Sono stati sottratti 693 punti dalle patenti di automobilisti e una sanzione di 5 mila euro è stata comminata a un conducente. Le operazioni si sono concentrate sulle vie principali, dove il traffico di turisti ha raggiunto livelli elevati grazie al bel tempo e alle festività.

Giorni di intenso lavoro per la Polizia Stradale di Rimini, impegnata nel monitoraggio delle principali strade della provincia, interessate da un traffico eccezionale di turisti che, complice il bel tempo, hanno trascorso le festività in Riviera. Le pattuglie della Stradale, dispiegate lungo le.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Movida sicura, multati cinque parcheggiatori abusivi: sanzioni stradali per oltre 50 mila euroLe infrazioni stradali più comuni, rilevate durante i controlli tra le vie della movida, riguardano: la mancata revisione, l’assenza di copertura... Controlli della PolStrada, 80 infrazioni alla guida: in un weekend decurtati ben 235 punti dalle patentiOltre 350 persone identificate, 205 delle quali sottoposte a controlli con precursore ed etilometro per verificare che non avessero bevuto prima di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Furti ai turisti e persone allontanate dal lungolago: maxi controlli della polizia locale a Como; GdF, il bilancio del 2025. Maxi operazione sulla contraffazione ad Alessandria; Armi in casa, scatta il maxi-controllo: migliaia di fucili e pistole sotto la lente - BresciaToday; Pasqua e Pasquetta sicure sul litorale: maxi controlli dei Carabinieri. Controlli a Cornelia e Boccea: denunce, sequestri e maxi sanzioni nei locali e sulle strade di RomaMaxi operazione di sicurezza nel quadrante ovest di Roma, dove le forze dell’ordine hanno intensificato controlli e verifiche tra Cornelia, Boccea e Baldo degli Ubaldi, con un bilancio ... ilmessaggero.it Maxi-controlli sulle strade. Revisioni, un veicolo al giorno ne è sprovvistoSono in aumento i controlli della polizia locale sulle strade del territorio per quanto riguarda la guida in stato di alterazione da alcool e stupefacenti. Il bilancio delle attività del 2025 diramato ... lanazione.it Cronaca. Rimini, controlli stradali in riviera: 45 patenti ritirate e 12 conducenti positivi ad alcol o droga - facebook.com facebook