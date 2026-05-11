Portici presentazione del libro Elettrocoltura per profani di Giancarlo Caputo al Festival dello Sviluppo Sostenibile

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà il 16 Maggio 2026 in villa Fernandes - Portici (NA) il Dott. Caputo Giancarlo alle ore 10.00 presenterà il suo libro - ELETTROCOLTURA PER PROFANI - guida completa dalla storia alla pratica. "E' giunto il momento di alzare la voce a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Leggi anche: Il secondo evento del Festival dello Sviluppo sostenibile

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web