Portici presentazione del libro Elettrocoltura per profani di Giancarlo Caputo al Festival dello Sviluppo Sostenibile
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Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà il 16 Maggio 2026 in villa Fernandes - Portici (NA) il Dott. Caputo Giancarlo alle ore 10.00 presenterà il suo libro - ELETTROCOLTURA PER PROFANI - guida completa dalla storia alla pratica. "E' giunto il momento di alzare la voce a.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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