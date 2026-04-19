Il secondo evento del Festival dello Sviluppo sostenibile

Il secondo appuntamento del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è svolto recentemente, con la partecipazione di diversi relatori e esperti del settore. Tra questi, il prof. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’AsviS, ha condiviso alcune riflessioni e dati riguardanti le tematiche affrontate durante l’evento. L’incontro ha visto la presenza di pubblico interessato e si è concentrato su questioni legate alla sostenibilità e allo sviluppo economico.

Qui di seguito, da parte del prof. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ AsviS, Vi segnalo il secondo evento del Festival dello sviluppo sostenibile, che si svolgerà l’8 maggio a Bruxelles, presso il Comitato Economico e Sociale (il CNEL europeo) sul tema, “European Leadership for the Future”. Interverranno, tra gli altri, Elena Avenati (Head of Child Rights and Business Sustainability, Save the Children Italia), Karl Falkenberg (President of the EU Chapter of the Club of Rome), Luca Jahier (Former EESC President), Mariana Kotseva (Director General, DG Eurostat), Cillian Lohan (President, Civil Society Organisations. EESC), Mario.🔗 Leggi su Ildenaro.it From Playboy to TrillionaireShe Regrets Dumping Him Too Late! Notizie correlate Leggi anche: Decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile Il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibileTESTO del Comitato di Redazione del sito dell’ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sottenibilem, pubblicao il 20 febbraio 2026 L’evento, il 13... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Secondo giorno al Milano Running Festival, la kermesse dedicata alla Maratona e allo sport con base al Superstudio Maxi; Festival Coachella 2026, date, lineup degli artisti e cosa sapere: la guida; Gli eventi di bici da non perdere nel 2026; Prima Persona Plurale: Festival della Vita Indipendente. Festival del co-housing: seconda tappa al Teatro VascelloAppuntamento il 18 aprile. La presentazione del cortometraggio Quando torni?, con il regista Bruni e le attrici Cotta e De Santis, e la lezione magistrale di Recalcati, sul rapporto tra abitare e co ... romasette.it Acqua e radici, tre settimane di eventi tra natura e città con il Festival del Verde 2026Il festival si concluderà con Flor, la grande mostra-evento florovivaistica in programma dal 22 al 24 maggio. Per tre giorni Torino si trasformerà in un grande giardino urbano, con la partecipazione ... torinoggi.it Sale l'attesa per il festival più internazionale della città facebook Volontario del Torino Pride aggredito a Torino dopo il Lovers Festival. Colpito al volto per lo zainetto arcobaleno. 'Sto bene ma sono turbato' #ANSA x.com