Decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

A maggio si terrà in tutta Italia e online la decima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’evento è organizzato dall’ASvis, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, con il coinvolgimento di numerosi partner e istituzioni. Il prof. Enrico Giovannini, cofondatore dell’ASvis e presidente del Comitato Scientifico, ha annunciato l’edizione di quest’anno, che si svolgerà su più giornate e coinvolgerà diverse città italiane.

Da parte del prof. Enrico Giovannini, Cofondatore dell’ ASvis, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile e attuale Presidente del Comitato Scientifico, viene segnalata la decima edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, che si svolgerà a maggio in tutta Italia e online. Sono tanti gli eventi già registrati nel cartellone, tra cui quelli organizzati dall’ASviS che farà tappa a Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova e Roma. Ma tutte e tutti possono candidare il proprio evento entro il 20 aprile per condividere buone pratiche e contribuire a realizzare un presente e un futuro più sostenibili. Le informazioni per registrarsi sono sul sito del Festival. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Fossacesia si candida a capitale del mare 2026: elemento centrale dell’identità territoriale, dello sviluppo sostenibile e della coesione socialeIl Comune di Fossacesia ha ufficialmente presentato la domanda di candidatura al titolo di Capitale Italiana del Mare 2026, sulla base di una... Decima edizione del corso di Autodifesa FemminileIl Comune di Cesa, in collaborazione con il Forum dei Giovani e con l’associazione S. Temi più discussi: Al via terza edizione di 'The SOStainables': in giuria Giovanni Storti e Elisa Toffoli - Geagency; Food&Science Festival torna a Mantova dal 15 al 17 maggio per indagare le Traiettorie del futuro; Festival della Sostenibilità sul Garda 2026, il programma; Festival dei Borghi della Laga, al via la quinta edizione. Festival della Sociologia, decima edizione a Narni. Boom di incontri tra attenzione, cura e sostenibilitàSentirsi in società. Attenzione, cura e sostenibilità è il tema, decisamente ricco di significati, anche alla luce della situazione internazionale, della decima edizione del Festival della ... lanazione.it Monaco partecipa al Green Shift Festival 2026Il Comune di Monaco sarà tra i protagonisti della quarta edizione del Green Shift Festival, in programma dal 9 all’11 aprile 2026 presso lo Yacht Club di Monaco. L’evento, organizzato dalla Fondazione ... montecarlonews.it L’11 aprile al Complesso di Abbadia Isola un confronto su percorsi, accoglienza e sviluppo sostenibile dei cammini regionali - facebook.com facebook la solidarietà siano i fondamenti per uno sviluppo sostenibile per tutti. 3/3 x.com