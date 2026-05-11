Porti e pesca pronti i cantieri | nuovi investimenti per il rilancio del settore

Sono stati annunciati nuovi investimenti nei porti e nelle attività di pesca, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture per lo sbarco del pescato e gli impianti destinati ai mercati ittici. I lavori riguardano anche interventi per aumentare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali legate alla pesca. I cantieri sono pronti a partire, con l’intento di rilanciare il settore.

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