Porti e pesca pronti i cantieri | nuovi investimenti per il rilancio del settore
Sono stati annunciati nuovi investimenti nei porti e nelle attività di pesca, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture per lo sbarco del pescato e gli impianti destinati ai mercati ittici. I lavori riguardano anche interventi per aumentare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali legate alla pesca. I cantieri sono pronti a partire, con l’intento di rilanciare il settore.
Dalle infrastrutture per lo sbarco del pescato agli impianti a servizio dei mercati ittici, passando per interventi destinati a migliorare sicurezza, efficienza e operatività delle attività portuali legate alla pesca. La Regione Emilia-Romagna investe oltre 2,1 milioni di euro per sostenere tre.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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