La località sciistica chiude la stagione invernale con un incremento delle presenze attorno al 10 per cento rispetto all’anno precedente. Nei prossimi mesi, a partire da maggio, sono previsti nuovi interventi sulle infrastrutture per migliorare i servizi. I risultati raggiunti sono stati comunicati dagli organizzatori, che hanno anche annunciato investimenti mirati a sostenere il rilancio della destinazione.

Aprica chiude la stagione invernale con un bilancio positivo, registrando un aumento delle presenze vicino al 10 per cento e pianificando nuovi investimenti infrastrutturali a partire da maggio. Il sole e le temperature miti del weekend pasquale hanno spostato l’attenzione dei visitatori verso l’après ski. Sebbene sulle piste non si sia notata una folla massiccia, il pubblico ha sfruttato appieno il clima primaverile, apprezzando le numerose attività collaterali organizzate lungo i pendii della Media Valle. Domenico Cioccarelli, che presiede la Sita Impianti di Aprica, ha confermato come questo andamento sia stato accolto con soddisfazione. La località ha vissuto un ciclo stagionale dinamico, iniziato con un forte afflusso di turisti nel periodo dell’Immacolata e proseguito con una gestione strategica dei flussi durante i mesi successivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aprica vola: presenze +10% e nuovi investimenti per il rilancio

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