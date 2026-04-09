Prestò l' indentità e l' auto al boss Messina Denaro | sequestro da mezzo milione per l' architetto Gentile

Un architetto è stato coinvolto in un sequestro di beni per un valore di circa mezzo milione di euro. L’accusa riguarda il prestito dell’identità e dell’auto a un noto boss, morto più di due anni fa. Sono stati confiscati i beni appartenenti a uno dei presunti sostenitori dell’organizzazione criminale. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda i legami tra alcuni soggetti e l’attività del gruppo criminale.

Tolti i beni a uno dei presunti fiancheggiatori del boss morto ormai oltre du anni fa: Messina Denaro. I carabinieri del Ros hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Trapani-Sezione misure di prevenzione che riguarda un’abitazione, un’auto, i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Confiscati covo e auto di Messina Denaro. Condanna definitiva per Bonafede, prestò l'identità al boss stragistaL'ultimo covo di Matteo Messina Denaro passa definitivamente nel patrimonio dello Stato . Azzerava il contachilometri, poi rivendeva le auto in regione: sequestro da un milione e mezzo per l'imprenditore romanoLe prendeva dalla Germania e le faceva immatricolare in maniera illecita dalla Motorizzazione. L'invisibile, la miniserie sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio