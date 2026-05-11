Pordenone lo spareggio e quel maledetto punto perso

Nel recente spareggio del Pordenone FC, la squadra ha concluso la partita con un punto in meno rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere. La differenza tra vittoria e pareggio si è rivelata decisiva per la classifica finale. La squadra ha affrontato la sfida con determinazione, ma alla fine il risultato ha lasciato alcuni rimpianti. La partita ha messo in evidenza come un singolo punto possa influenzare l’intera stagione.

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Con i se e con i ma la storia non si fa. E a vedere quella recente del Pordenone FC è bene non sottrarsi alla regola. C'è un però. Evitando di citare i punti lasciati per strada per i risultati sportivi, c'è quel “maledetto” punto perso alla prima giornata di campionato, per una svista.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pordenone batte Monfalcone 3-2: tutto si gioca nello spareggio? Punti chiave Come potrà il Pordenone reggere la pressione in trasferta a Monfalcone? Chi riuscirà a conquistare la promozione nello spareggio... Leggi anche: Il Pordenone Fc batte l'UFM 3-2: sarà spareggio per la Serie D Argomenti più discussi: Pordenone Fc, battuto in casa 3-2 l'Ufm: sarà spareggio per la Serie D; ECCELLENZA - Lme e Pordenone si regalano lo spareggio. Sanvitese salva, Fontanafredda e Fiume in bilico; Il Pordenone Fc batte l'UFM 3-2: sarà spareggio per la Serie D; Pordenone, novanta minuti per la Serie D: al Bottecchia arriva l’Ufm per lo spareggio decisivo. | SETTORE GIOVANILE Finali Nazionali U19 a Parma e Piacenza, l’Itas Trentino inizia bene il suo cammino : 3-0 su Prata di Pordenone nella gara d'esordio del girone di spareggio. Lunedì mattina sfida con Perugia #? #trentinonelcuore - x.com x.com