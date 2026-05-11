Pordenone batte Monfalcone 3-2 | tutto si gioca nello spareggio

Nel match tra Pordenone e Monfalcone, il risultato finale è stato di 3-2 a favore della squadra ospitante. La partita si è conclusa con i due team che si affronteranno nuovamente nello spareggio di sabato, dove si deciderà quale delle due conquistare la promozione. La sfida si è aperta con un vantaggio iniziale del Pordenone, ma il Monfalcone ha pareggiato e poi preso il comando, prima di subire il gol decisivo nei minuti finali.

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