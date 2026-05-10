Il Pordenone Fc batte l' UFM 3-2 | sarà spareggio per la Serie D

Il Pordenone Fc ha vinto 3-2 contro l’UFM al Bottecchia, ma questa vittoria non è stata sufficiente per evitare lo spareggio per la Serie D. Nonostante i tre gol segnati, l’LME, che lotta per il primo posto, ha battuto il Fontanafredda con lo stesso punteggio. Di conseguenza, entrambe le squadre si trovano ora a dover affrontare un ulteriore match per la promozione.

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