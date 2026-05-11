Pordenone | esperti al Mantica per la tutela e sicurezza delle donne
Nella città di Pordenone si terrà un evento al Teatro Mantica dedicato alla tutela e alla sicurezza delle donne. Durante l'incontro, esperti spiegheranno le nuove norme previste dal Codice Rosso, rivolte alla prevenzione della violenza di genere. Verranno affrontate anche le modalità di applicazione delle leggi e il ruolo delle istituzioni coinvolte. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e aggiornate su un tema di grande attualità.
? Domande chiave Come può il Codice Rosso prevenire concretamente la violenza di genere?. Chi sono gli esperti che spiegheranno le nuove norme di tutela?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti durante la serata?. Perché il mondo dell'artigianato si unisce alla lotta contro il femminicidio?.? In Breve Lunedì 11 maggio ore 18:00 presso Palazzo Montereale Mantica a Pordenone. Relatori Rosanna Rovere e Massimo Pascottini trattano diritto e Codice Rosso. Donazioni destinate agli orfani minori per femminicidi in Friuli Venezia Giulia. Partecipazione di Guglielmina Cucci e Dusy Marcolin con supporto Rotary Club. Lunedì 11 maggio alle ore 18:00,...🔗 Leggi su Ameve.eu
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