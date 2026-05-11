Pordenone | esperti al Mantica per la tutela e sicurezza delle donne

Nella città di Pordenone si terrà un evento al Teatro Mantica dedicato alla tutela e alla sicurezza delle donne. Durante l'incontro, esperti spiegheranno le nuove norme previste dal Codice Rosso, rivolte alla prevenzione della violenza di genere. Verranno affrontate anche le modalità di applicazione delle leggi e il ruolo delle istituzioni coinvolte. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e aggiornate su un tema di grande attualità.

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