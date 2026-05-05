Conferenza presidenti Parlamenti Ue Fontana | fronte comune per la sicurezza e la tutela delle democrazie

Oggi si è conclusa a Copenaghen la conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea, alla quale ha partecipato il presidente della Camera italiana. La riunione ha portato all’adozione di una dichiarazione finale. La discussione si è concentrata su temi di sicurezza e tutela delle democrazie all’interno dell’Unione.

Roma, 5 maggio 2026 – La conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue, riunita a Copenaghen, con la partecipazione del presidente della Camera Lorenzo Fontana, si chiude oggi con l'adozione della dichiarazione conclusiva. Al centro il ruolo essenziale dei Parlamenti nel rafforzare dialogo e cooperazione in un contesto internazionale in evoluzione, il sostegno al processo di allargamento dell’Ue come fattore di stabilità, sicurezza e crescita, l'impegno nel contrasto alle minacce ibride, con maggiore coordinamento europeo e capacità di prevenzione, la tutela della democrazia, tra pluralismo e lotta alla disinformazione, la protezione delle infrastrutture critiche e il rafforzamento della sicurezza complessiva.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conferenza presidenti Parlamenti Ue, Fontana: fronte comune per la sicurezza e la tutela delle democrazie Notizie correlate Air Campania, fronte comune per la sicurezza del terminal di AvellinoNel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica chieste misure più incisive. Donne nei parlamenti e nei governi: in UE cresce la presenza. Anche in Italia, si passa dal 26 al 35%. I datiSecondo i dati diffusi da Eurostat in occasione della Giornata internazionale della donna, la presenza femminile nelle istituzioni politiche europee... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fontana alla conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea a Copenaghen; Fontana alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti UE; Camera, Fontana alla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti lunedì e martedì a Copenaghen; Fontana Diplomazia parlamentare può aiutare a trovare soluzioni comuni. Fontana guida la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti UE(Michael Benini) In un’epoca segnata dall’avanzata delle autocrazie, dove la maggior parte della popolazione mondiale vive ormai priva delle libertà fondamentali, l’Europa si ritrova per blindare il p ... giornaleadige.it 60 anni Trattati Roma, Napolitano: grave errore non valorizzare successi UE, da qui euro-scetticismoPietro Grasso apre la sessione pomeridiana della conferenza straordinaria dei presidenti dei Parlamenti dell’Ue in occasione del 60/o anniversario della firma dei Trattati europei. Il presidente del ... affaritaliani.it Alla Conferenza di Copenaghen ho incontrato diversi Presidenti di Parlamenti. Li ringrazio per il confronto aperto e proficuo. Le relazioni bilaterali sono fondamentali per lo sviluppo della diplomazia parlamentare. - facebook.com facebook La Vice Presidente @LiciaRonzulli in rappresentanza del Presidente del #Senato alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione Europea (Copenaghen, 3-5 maggio) x.com