Il Pordenone vince e si gioca tutto all' ultima giornata | domenica big match contro il Monfalcone

Il campionato di calcio si decide nell’ultima giornata di domenica 10 maggio, quando il Pordenone affronterà l’Union Fincantieri Monfalcone in una partita che potrebbe determinare la squadra vincitrice del torneo. La sfida si svolgerà allo stadio di casa del Pordenone, con entrambe le squadre che puntano a ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le due formazioni arrivano a questa sfida con pari punti in classifica.

Il destino del Pordenone si deciderà domenica 10 maggio, nello scontro diretto con l'Union Fincantieri Monfalcone. Non poteva esserci un finale di stagione più emozionante per la squadra neroverde, che si giocherà in casa - in novanta minuti decisivi - la promozione in Serie D. I ragazzi di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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