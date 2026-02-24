Ucraina dalla tragedia della guerra al business della difesa | Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

La guerra in Ucraina ha spinto il settore della difesa locale a moltiplicare la produzione militare di cinquanta volte, a causa della crescente domanda di armamenti. Kiev si prepara ora a trasformare questa capacità in un'opportunità commerciale, puntando a esportare armi in Europa. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare la sicurezza e di sostenere l'economia locale, che ha visto un’impennata nelle attività industriali legate alla difesa. La produzione di armamenti si rivolge anche ai paesi vicini.

Guerra in Ucraina, ok al sostegno per la difesa. Crosetto: "Aiutare Kiev non è una scelta bellicista". Due deputati della Lega votano controL’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di sostegno all’Ucraina con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astensioni.

“Decisione presa”. Guerra Russia-Ucraina, svolta del governo sulle armi a KievIl governo ha annunciato una decisione riguardo all'assistenza militare a Kiev, in un contesto di crescente tensione tra Russia e Ucraina.

