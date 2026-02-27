L' esplosione e il crollo della casa a Prun di Negrar | una raccolta fondi per la famiglia della vittima

Martedì 24 febbraio, a Prun di Negrar, un'esplosione ha causato il crollo di un edificio di tre piani in via Sattarine. L'incidente ha causato la morte di un uomo di 68 anni e il ferimento di altre tre persone. In seguito, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia della vittima.

Dal Comune e la parrocchia un'iniziativa di solidarietà per i familiari di Bruno Savoia mentre la procura indaga sulle cause all'origine dell'esplosione a Prun di Negrar Una violenta esplosione ha provocato martedì 24 febbraio il crollo di un edificio di tre piani nella frazione di Prun, in via Sattarine, causando la morte di Bruno Savoia, 68 anni, e il ferimento di tre persone. L’esplosione è avvenuta intorno alle 17.40, mentre Savoia si trovava all’interno dell’abitazione, rimanendo schiacciato dai calcinacci. I feriti, ovvero la moglie di Savoia, il figlio e il cognato, sono stati trasportati in ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

L'esplosione di Prun potrebbe essere stata provocata da una bombola interrata vicino all'orto della famiglia Savoia. Sembrerebbe che l'odore di gas sia stato percepito già nei giorni precedenti lo scoppio. #telearena #news #verona - facebook.com facebook

Una bombola di gas potrebbe essere all'origine dell'esplosione, avvenuta nel pomeriggio in una palazzina a Prun di Negrar (Verona). I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo senza vita di un uomo. Tre le persone ferite in modo non grave. Da x.com