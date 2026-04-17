Il cantante di Zocca ha condiviso un post su Instagram in cui ricorda l’evento di Modena Park, suscitando entusiasmo tra i fan. Nel messaggio, ha descritto l’esperienza come un momento speciale e irripetibile. Successivamente, ha annunciato un nuovo progetto musicale che coinvolgerà i suoi follower e porterà avanti la sua carriera artistica. La comunicazione ha attirato l’attenzione di molti sui social.

Il rocker di Zocca fa esultare i fan: "E' stato un evento unico e irripetibile, ma per i 50 anni di carriera voglio fare una festa diversa con oltre 500mila persone e che duri più di una notte".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi e il post su Instagram ricordando Modena Park. Poi l'annuncio

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