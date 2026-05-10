Popsophia fa ballare le Muse Anima fragile infuoca il pubblico con la filosofia di Vasco
Ieri sera il Teatro delle Muse di Ancona si è riempito di entusiasmo durante l'evento Popsophia dedicato alla filosofia di Vasco Rossi, intitolato “Anima Fragile”. Il philoshow ha coinvolto il pubblico, trasformando la serata in un’esperienza che ha unito riflessione e musica, con la platea che ha risposto con entusiasmo alla performance. La manifestazione ha dato spazio a discussioni e momenti di coinvolgimento diretto con i presenti.
ANCONA – Teatro delle Muse in delirio ieri sera per Popsophia. Il philoshow di questa edizione, dedicato alla filosofia di Vasco Rossi e intitolato “Anima Fragile”, ha acceso i cuori del pubblico anconetano trasformando la platea in un concerto rock. Sul palco Lucrezia Ercoli e il giornalista Leo.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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