Popsophia fa ballare le Muse Anima fragile infuoca il pubblico con la filosofia di Vasco

Ieri sera il Teatro delle Muse di Ancona si è riempito di entusiasmo durante l'evento Popsophia dedicato alla filosofia di Vasco Rossi, intitolato “Anima Fragile”. Il philoshow ha coinvolto il pubblico, trasformando la serata in un’esperienza che ha unito riflessione e musica, con la platea che ha risposto con entusiasmo alla performance. La manifestazione ha dato spazio a discussioni e momenti di coinvolgimento diretto con i presenti.

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