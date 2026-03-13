Il Milan si conferma in testa tra le squadre in classifica, con 19 punti e una serie di scontri diretti vinti. Tra le sette squadre che si contendono la posizione, i rossoneri hanno fatto segnare il miglior risultato. La squadra con le performance peggiori, invece, si distingue per i punti raccolti e le sconfitte subite nelle ultime partite.

Scudetti, qualificazioni alle coppe e quant'altro passano soprattutto dagli scontri diretti. C'è chi ha perso pochi punti e chi ha dozzine di rimpianti. Vediamo com'è la "classifica" sui big match analizzando le sfide di Inter, Milan, Napoli, Como, Roma, Juve e Atalanta tra di loro. La Roma è la squadra che ha totalizzato meno punti. Gasperini, quinto in classifica e in lotta per tornare in Champions, ha racimolato solo sei punticini. Nello specifico: tre pareggi contro Napoli, Juve e Milan e un successo contro il Como. Ha perso contro i rossoneri, l'Inter, il Napoli, la Dea e la Juve. Tutti con un gol di scarto (quattro volte 1-0 e una volta 2-1, contro i bianconeri). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontri diretti, chi ha fatto più punti ? Comanda il Milan! La peggiore invece è...

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